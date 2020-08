Conte e lo shopping di Ferragosto. Esce da un negozio a Roma e lo accolgono con applausi: “Grazie di esserci”. E lui fa cenno di distanziarsi (Di sabato 15 agosto 2020) Fuoriprogramma per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla vigilia di Ferragosto. Il premier ha fatto shopping in centro a Roma e all’uscita dal negozio, in Largo Goldoni, si è creata una folla di curiosi, che lo hanno accolto con un grande applauso, scattando foto e facendo video. Alcuni hanno urlato “grande” oppure “grazie di esserci“. Conte ha salutato tutti con un “buon Ferragosto”, e, dopo aver fatto cenno con le braccia alla folla di distanziarsi, seguito dalla scorta, ha raggiunto l’auto. L'articolo Conte e lo shopping di Ferragosto. Esce da un negozio a Roma e lo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Giuseppe Conte esce dal negozio nel quale si era fermato a fare shopping e viene accolto da una piccola folla di persone che lo attendono e lo salutano. Il premier, si ferma e fa cenno scherzosamente, ...

