Champions League 2019/2020, semifinali: programma e orari

Martedì 18 agosto le semifinali di Champions League avranno ufficialmente il via con il primo dei due atti che definiranno il quadro della finale. L'Estádio José Alvalade e l'Estadio do Sport saranno i due impianti che ospiteranno le due sfide. Si gioca alle 21:00 e le quattro migliori dell'edizione 2019/2020 sono pronte a contendersi il pass per la finale. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale tenendovi compagnia nell'arco dei novanta minuti con pagelle, moviola e parole dei protagonisti.

Tabellone

Martedì 18 agosto
Ore 21:00, Lipsia – PSG

Mercoledì 19 agosto
Ore 21:00, Lione – Bayern Monaco

