Calciomercato Fiorentina, Ribery può ‘portare’ in viola un ex compagno: occhi su Javi Martinez (Di sabato 15 agosto 2020) Calciomercato Fiorentina – Si tenta il colpo grosso. Quello in grado di portare ad un importante salto di qualità al centrocampo, reparto che nella scorsa stagione ha incontrato qualche problema. La Fiorentina bussa in casa Bayern Monaco e lo sponsor potrebbe essere Ribery. La dirigenza viola è pronta a tutto per Javi Martinez, ieri in panchina nel netto successo in Champions League contro il Barcellona. Le qualità dello spagnolo non sono sicuramente in discussione, si tratta di un centrocampista completo in grado di portare esperienza e qualità al reparto. Sono stati avviati i contatti ed a convincerlo potrebbe essere proprio Ribery, ex compagno di ... Leggi su calcioweb.eu

Nikola Milenkovic è davanti ad un bivio che può segnare il suo futuro. Da un lato la richiesta di Iachini alla Fiorentina di blindarlo con un ricco rinnovo in modo da non arrivare pericolosamente alla ...

Programmazione. Questa è la chiave per vincere nel calcio moderno. Lo ha dimostrato lo straordinario Lipsia in Champions League. Lipsia, fino a poco tempo, è stata città di musica e può contare sugli ...

