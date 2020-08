Aprilia. 60enne legata, imbavagliata, picchiata e derubata in casa: è caccia ai banditi (Di sabato 15 agosto 2020) Momenti di terrore, nella tarda serata di ieri, 14 agosto, per una donna di circa 60anni di Aprilia. La donna si trovava da sola in casa, in una villetta nelle campagne di Aprilia, nei pressi di via Apriliana. Tre uomini con il volto travisato sono entrati nell’abitazione rompendo una finestra, hanno accerchiato e aggredito la donna, prendendola dapprima a schiaffi, per poi immobilizzarla legandola e impagliandola per impedirle di urlare e chiedere aiuto. I tre banditi hanno così avuto il tempo di frugare nell’intera abitazione, alla ricerca di denaro e oggetti preziosi, oltre che delle chiavi dell’auto della donna, con la quale sono fuggiti. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Aprilia. L’automobile è stata ritrovata questa mattina a Tor ... Leggi su ilcorrieredellacitta

