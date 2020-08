Ufficiale: Modena, Duca in prestito alla Pergolettese (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Modena, attraverso una nota Ufficiale, ha reso noto di aver ceduto in prestito per un anno alla Pergolettese il centrocampista Edoardo Duca. Classe 1997, Duca h già vestito le maglie di Pavia, Atletico Chiuduno e Vogherese. Foto: Instagram Duca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Il Modena F.C. comunica di aver perfezionato il trasferimento a titolo temporaneo, annuale, del calciatore Edoardo Duca all’US Pergolettese. Ad Edoardo il più sincero in bocca al lupo per la stagione ...

UFFICIALE - Turris: ecco l'attaccante Mattia Persano

La S.S. TURRIS CALCIO arricchisce la sua batteria di attaccanti ed è lieta di comunicare l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Persano per la stagione 2020-2021 co ...

