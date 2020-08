Scandalo Bonus, la parola a Tridico (Di venerdì 14 agosto 2020) AGI - L'appuntamento è alle 12. E sarà trasmesso in diretta streaming sul canale web della Camera. Il presidente dell'Inps parlerà in commissione Lavoro e svelerà ufficialmente i nomi dei tre parlamentari che hanno chiesto e ottenuto il Bonus di 600 euro previsto dal governo a sostegno delle patite Iva in difficoltà per la crisi dovuta all'emergenza coronavirus. Affila le armi il centrodestra, che chiede da giorni a gran voce le dimissioni di Pasquale Tridico. "Mi domando cosa aspetti a dimettersi un signore come il presidente dell'Inps che non non vorrei avesse tirato fuori questi dati per coprire i problemi, veri, del presidente del Consiglio", sostiene Matteo Salvini. "Forza Italia pretenderà di conoscere i nomi dei deputati coinvolti nella vicenda dell'uso improprio del Bonus per ... Leggi su agi

Oggi – venerdì 14 agosto – alle ore 12 si terrà alla Camera l’audizione del Presidente dell’Inps Pasquale Tridico in merito allo scandalo del bonus 600 euro per P. Iva-autonomi richiesto e ottenuto da ...

ROMA In attesa che oggi, finalmente, il presidente dell'Inps Pasquale Tridico faccia chiarezza sullo scandalo dei bonus Inps chiesti anche da politici superstipendiati, forse vale la pena mettere in f ...

