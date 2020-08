Roma. Si fingono poliziotti, invece sono rapinatori: ecco come entrano in casa ingannando i cittadini (Di venerdì 14 agosto 2020) Nell’ultimo periodo si è registrata, nel territorio della Capitale, una serie di furti e rapine in abitazione portate a termine con la tecnica dei “finti poliziotti” ad opera di persone che, con la scusa di dover effettuare alcune verifiche della corrente o di dover svolgere un attività di polizia giudiziaria e facendo leva sull’abbigliamento ingannevole con indosso divise della Polizia, hanno svaligiato gli alloggi portando via beni preziosi di ogni genere. QUATTRO PERSONE DALLA CARNAGIONE OLIVASTRA In particolare si è rilevato come alcuni soggetti, spesso in numero di quattro, di corporatura media e carnagione olivastra, disorientando le vittime con indumenti riconducibili alle Forze dell’Ordine, simulando un controllo o una perquisizione finalizzata alla ricerca di droga, si sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma. Si fingono poliziotti, invece sono rapinatori: ecco come entrano in casa ingannando i cittadini - Mirandola59 : RT @67Titty: @StefanoFassina @virginiaraggi @Mov5Stelle siete tutti precisi Roma è così per colpa vostra siete sempre le solite facce che f… - franco_dimuro : RT @67Titty: @StefanoFassina @virginiaraggi @Mov5Stelle siete tutti precisi Roma è così per colpa vostra siete sempre le solite facce che f… - Paroledipaola : RT @elvielly: #manDato_zero per favorire la Raggi Fingono non sia già #nonsindaca di Roma e al secondo mandato? Impossibile di sappia!… - brongosalvatore : RT @elvielly: #manDato_zero per favorire la Raggi Fingono non sia già #nonsindaca di Roma e al secondo mandato? Impossibile di sappia!… -