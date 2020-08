Roma. Aggredisce, minaccia di morte e picchia un 27enne per derubarlo: arrestato 23enne egiziano (Di venerdì 14 agosto 2020) Una nottata impegnativa, quella appena trascorsa, per i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che sono intervenuti in 2 quartieri differenti per “risolvere” altrettanti episodi di rapina. In piazza del Colosseo, i militari hanno individuato e arrestato uno dei responsabili della rapina di una catenina d’oro ai danni di un 27enne Romano. Si tratta di un cittadino egiziano di 23enne, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, che poco prima, insieme a due complici, aveva avvicinato la vittima in via dei Normanni e, dopo averlo minacciato di morte e picchiato, gli aveva sottratto la preziosa collana fuggendo. Il giovane derubato ha immediatamente contattato il “112” e in poco tempo le ... Leggi su ilcorrieredellacitta

