Rientri dall'estero, comunicato Asl Na 1 Centro. (Di venerdì 14 agosto 2020) ... cittadini residenti a Napoli, Capri e Anacapri, la segnalazione va indirizzata alla email dichiarazione.viaggiatore@aslnapoli1Centro.it e nella email andranno indicati per ogni cittadino che dovrà ... Leggi su gazzettadinapoli

Alberto_Cirio : ?? RIENTRI DALL’#ESTERO: Vi segnalo i contatti delle #Asl a cui possono fare riferimento coloro che rientrano dall’… - Gargion3 : RT @Miti_Vigliero: 'Ripetiamo per l’ennesima volta: l’epidemia non è finita. E il problema non è legato solo a rientri dall’estero. Continu… - MissMar16662447 : RT @Miti_Vigliero: 'Ripetiamo per l’ennesima volta: l’epidemia non è finita. E il problema non è legato solo a rientri dall’estero. Continu… - cronista73 : Covid 19, rientri dall’estero: ecco quali obblighi osservare e come segnalarsi alla Asl - Claudestar2012 : Rientri dall'estero, primi 4 positivi in provincia di Pavia. E dal 1° agosto quasi 300 in quar… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientri dall Rientri dall'estero Numeri e moduli Apre un ambulatorio L'Arena Borsa Parigi: titoli turismo e viaggi scivolano sulla quarantena Gb

Forte calo compagnie aeree in Ue, Af-Klm -4% e Easyjet -7% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 ago - Turismo e viaggi penalizzati nelle Borse europee sulla scia della decisione della Gran ...

Covid-19, l’aumento dei contagi spaventa i mercati

Decessi record negli Usa – In Borsa la spinta di Apple controbilancia il tonfo di Cisco – Deboli i listini cinesi – Torna a salire l’oro – Continua la corsa ai Btp Pesa sui mercati di Ferragosto l’inc ...

Forte calo compagnie aeree in Ue, Af-Klm -4% e Easyjet -7% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 ago - Turismo e viaggi penalizzati nelle Borse europee sulla scia della decisione della Gran ...Decessi record negli Usa – In Borsa la spinta di Apple controbilancia il tonfo di Cisco – Deboli i listini cinesi – Torna a salire l’oro – Continua la corsa ai Btp Pesa sui mercati di Ferragosto l’inc ...