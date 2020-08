Ricetta strudel pere e cioccolato: ingredienti, preparazione e consigli (Di venerdì 14 agosto 2020) Oggi prepariamo insieme lo strudel pere e cioccolato, un dolce super veloce, una rivisitazione della Ricetta tradizionale che prevede l’utilizzo delle mele. Questo dolce è perfetto da servire come fine pasto o per una merenda. strudel pere e cioccolato – ingredienti Pasta Sfoglia (1 sfoglia rettangolare) 230 g pere Williams 350 g cioccolato fondente 75 g Zucchero di canna 30 g Pangrattato 50 g Burro 40 g Mandorle pelate 25 g Cannella in polvere cucchiaino ½ Zenzero in polvere ¼ cucchiaino Per la superficie: Zucchero di canna q.b. Panna liquida strudel pere e cioccolato – preparazione Per preparare lo ... Leggi su giornal

