Portland contro Memphis nel play-in dell'Nba, Belinelli e Melli ko (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il play-in di sabato, che mette in palio l'accesso alla post-season, vedrà di fronte Blazers e Grizzlies. E' questo uno dei verdetti della notte italiana della regular-season dell'Nba. Nella ‘bollà di Orlando, Portland vince in volata per 134-133 sui Brooklyn Nets, che non avevano più nulla da chiedere alla loro stagione. Super prestazione di Damian Lillard, a referto con un bottino personale di 42 punti. I Blazers se la vedranno dunque contro Memphis, che si impongono per 119-106 contro i Milwaukee Bucks, privi del ‘bomber' Giannis Antetokounmpo, fermato per un incontro. Prima tripla doppia in carriera per il lituano Jonas Valanciunas, autore di 26 punti, 19 rimbalzi e 12 ... Leggi su iltempo

Sotiris79122136 : RT @lelloarcuri2: La gara di Damian #Lillard 42Pts 3Reb 12Ast 13/22 dal campo 8/14 da 3Pt #Portland va al Playin contro #GrindCity #RipCi… - StorieASpicchi : RT @lelloarcuri2: La gara di Damian #Lillard 42Pts 3Reb 12Ast 13/22 dal campo 8/14 da 3Pt #Portland va al Playin contro #GrindCity #RipCi… - lelloarcuri2 : La gara di Damian #Lillard 42Pts 3Reb 12Ast 13/22 dal campo 8/14 da 3Pt #Portland va al Playin contro #GrindCity… - kingbasket_net : Che fatica, per i Blazers. Che partita, per noi tutti! Dopo 48 minuti di battaglia, Portland batte i Nets ed accede… - SportandoIT : Lillard spegne il sogno dei Suns, segna 42 punti contro i Nets e trascina Portland al play in -

Ultime Notizie dalla rete : Portland contro NBA, risultati della notte: spareggio play-in tra Portland e Memphis, Suns e Spurs out Sky Sport Portland contro Memphis nel play-in dell'Nba, Belinelli e Melli ko

Portland vince in volata per 134-133 sui Brooklyn Nets, che non avevano più nulla da chiedere alla loro stagione. Super prestazione di Damian Lillard, a referto con un bottino personale di 42 punti. I ...

Portland contro Memphis per un posto nei play-off Nba

13/08/2020 23.29 BASKET: SASSARI.POZZECCO PRESENTA DINAMO"NON CAMBIEREI NESSUN GIOCATORE"-2- ...

Portland vince in volata per 134-133 sui Brooklyn Nets, che non avevano più nulla da chiedere alla loro stagione. Super prestazione di Damian Lillard, a referto con un bottino personale di 42 punti. I ...13/08/2020 23.29 BASKET: SASSARI.POZZECCO PRESENTA DINAMO"NON CAMBIEREI NESSUN GIOCATORE"-2- ...