Napoli, ritiro a Castel di Sangro dal 24 agosto al 4 settembre: previste due amichevoli (Di venerdì 14 agosto 2020) Inizierà lunedì 24 agosto la nuova stagione del Napoli di Gennaro Gattuso, che svolgerà il ritiro precampionato a Castel di Sangro, in Abruzzo. I partenopei, in vista della preparazione per la Serie A 2020/2021, disputeranno anche due amichevoli prima di tornare a casa venerdì 4 settembre.

