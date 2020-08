MotoGp, Valentino Rossi non si nasconde dopo le FP1: “per noi è stata dura, ci sono molti piloti forti” (Di venerdì 14 agosto 2020) Non è cominciato come si aspettava il week-end austriaco per Valentino Rossi, finito fuori dalla top ten al termine della prima sessione di prove libere, dove si sono materializzati i problemi che il Dottore temeva alla vigilia. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesLa scarsa velocità di punta e la difficile gestione delle gomme hanno giocato un brutto scherzo al pesarese, che ha commentato con preoccupazione il risultato ottenuto in pista: “per noi è stata dura, perché questa mattina non siamo riusciti a rimanere nei primi 10. Come sempre ci sono tanti piloti in forma e moto molto forti. Non siamo poi così lontani, ma dobbiamo lavorare e migliorare la moto in diversi aspetti. Speriamo di poter fare un altro turno di prove libere ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : Mondiale aperto e KTM minacciosa: l'opinione di @ValeYellow46 #AustrianGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - CatelliRossella : MotoGp Spielberg, Valentino Rossi: 'Mondiale apertissimo, ogni gara una sorpresa' - infoitsport : DIRETTA MotoGP, GP Austria 2020 LIVE: scatta la FP1 sull'asciutto. Valentino Rossi per la scossa - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Austria 2020 in DIRETTA: Andrea Dovizioso 2°, Valentino Rossi piace sul passo ma è 10° - OA_Sport : LIVE MotoGP, GP Austria 2020 in DIRETTA: scattano le prove libere 1. Valentino Rossi cerca gloria -