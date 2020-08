Monza, musei aperti per ferie ma con la mascherina (Di venerdì 14 agosto 2020) Monza, 14 agosto 2020 - Ferragosto 2020 : niente assembramenti, niente picnic e visite guidate solo previa prenotazione. L'estate al tempo del Covid ha cambiato anche le abitudini dei monzesi che a ... Leggi su ilgiorno

Monza, 14 agosto 2020- Ferragosto 2020: niente assembramenti, niente picnic e visite guidate solo previa prenotazione. L’estate al tempo del Covid ha cambiato anche le abitudini dei monzesi che a Ferr ...Gli amanti dell’arte non ci rinunciano nemmeno a Ferragosto. Una bella mostra, anzi, è l’occasione per la fuga da una spiaggia affollata, da una città torrida o da una casa afosa, per immergersi in un ...