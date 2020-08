Meteo Roma del 14-08-2020 ore 19:15 (Di venerdì 14 agosto 2020) Meteo ben ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Bel tempo al mattino sulle regioni settentrionali eccetto locali piogge lungo le coste adriatiche bel tempo anche al pomeriggio certo locali piogge e temporali sulle Alpi e Appennino in serata si rinnovano condizioni di stabilità su tutte le regioni al centro sole al mattino locali addensamenti nuvolosi al pomeriggio sui settori interni ma senza fenomeni cieli sereni o poco nuvolosi nel corso della serata al sud Ferragosto con il tempo su tutte le regioni sole prevalente ovunque al mattino locali temporali al pomeriggio e in serata sulle regioni interne peninsulari temperature in lieve calo in tutta Italia le previsioni del tempo a cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 14-08-2020 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - MeteoNonnaRoma : Sta a escì er sole! Mèttite la cremina, a nonna! Che sennò t'abbruci come quanno me dimentico la parmigiana ner forno! #meteo #roma - quartomiglio : MeteoMar Lazio DOMANI 15 Agosto 2020 - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - infoitinterno : Meteo a Roma le previsioni di oggi 14 agosto -