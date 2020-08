Marvel's Avengers attira così tanti giocatori che i server stanno dando diversi problemi in vista della beta (Di venerdì 14 agosto 2020) State cercando di registrare un account Square Enix per partecipare alla beta di Marvel's Avengers? Bene, fate con calma perché le cose potrebbero andare per le lunghe. La beta inizia oggi ed i server sono stati aperti prima, in modo da dare a tutti l'opportunità di poter entrare attivamente e provare il gioco.Sfortunatamente, ciò su cui molti non contavano era dover creare un account Square Enix per poter giocare. Inutile dire che ci sono così tanti giocatori che stanno cercando di ottenere un account e ciò ha causato rallentamenti e problemi. L'account Twitter ufficiale del gioco ha riconosciuto l'aumento del volume di registrazioni e ha confermato che sta lavorando sul problema. ... Leggi su eurogamer

