Madeleine – Roma (Di sabato 15 agosto 2020) Madeleine Via Monte Santo, 64 – 00195 Roma Tel. 06/3728537 Sito Internet: www.Madeleinerome.com Tipologia: pasticceria / cocktail bar Prezzi: caffè speciali 4/5€, tè e tisane 4,50€, macaron 2€, madelaine 1,50/1,80€, dolci al piatto e al trancio 8/9€ Giorno di chiusura: mai OFFERTAElegante e accogliente locale di ispirazione francese, un bistrot che apre la giornata con la colazione per proseguire fino a tarda sera con i cocktail, passando per il pranzo e per la cena. La pasticceria è realizzata nel proprio laboratorio e presenta dolci classici d’Oltralpe di buona fattura, ideali per una golosa merenda. Nel nostro caso abbiamo gustato dei soddisfacenti macaron al cocco e vaniglia e al pistacchio e amarena, una Madeleine classica e al pistacchio che abbiamo ... Leggi su secoloditalia

