La vita in diretta, Alberto Matano: ‘Maschilista io? Surreale’ (Di venerdì 14 agosto 2020) Dal 7 settembre Alberto Matano condurrà da solo su Rai 1 La vita in diretta che si trasforma in 1 ora e 45 minuti di approfondimento giornalistico, ma la partenza della nuova stagione non può prescindere dalla chiusura della precedente, chiusura gelata a causa dell’ambiente teso venutosi a creare con Lorella Cuccarini. In una intervista a Repubblica, il giornalista parla per la prima volta delle accuse di maschilismo rivolte dalla Cuccarini ad una persona con cui aveva lavorato e che tutti hanno identificato con lui: Ringrazio anche adesso Lorella. Non ci conoscevamo, ci siamo ritrovati all’improvviso a vivere un’esperienza epocale. Siamo andati avanti anche quando la rete ci ha chiesto uno spazio maggiore, dandoci forza l’un l’altro. La vita in ... Leggi su tvzap.kataweb

