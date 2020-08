Incidente durante una scalata in Sardegna, muore l’alpinista Giuliano Stenghel, noto come “Sten, maestro del friabile” (Di venerdì 14 agosto 2020) L’uomo che ha perso la vita oggi in Sardegna, a Tavolara, è l’alpinista Giuliano Stenghel. Lo scalatore – conosciuto come “Sten” – originario di Rovereto, era istruttore nazionale di alpinismo dal 1978, ma anche istruttore emerito del Club alpino italiano e socio accademico del Gruppo italiano scrittori di montagna. Amante delle vette e delle grandi salite in roccia, era considerato un fuoriclasse delle scalate. Nel mondo alpinistico era conosciuto come il «maestro del friabile» per la capacità di muoversi su rocce difficili ed estremamente friabili anche con poche protezioni. Secondo le prime ricostruzioni, Stenghel avrebbe perso l’equilibrio andando a sbattere più volte sulle rocce ... Leggi su open.online

