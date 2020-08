Il modello Shakhtar sull’asse Ucraina-Brasile (Di venerdì 14 agosto 2020) Lo Shakhtar Donetsk si prepara ad affrontare l’Inter in una delle due semifinali della Final Eight di UEFA Europa League. Gli ucraini hanno raggiunto il penultimo atto della competizione dopo aver sconfitto il Wolfsburg negli ottavi di finale e il Basilea nei quarti. Il club ha raggiunto le semifinali della competizione già nel 2015/16, quando … L'articolo Il modello Shakhtar sull’asse Ucraina-Brasile è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

AndreaCaesar75 : RT @CalcioFinanza: Il modello #Shakhtar sull’asse Ucraina-Brasile: la strategia del club negli ultimi 15 anni - CalcioFinanza : Il modello #Shakhtar sull’asse Ucraina-Brasile: la strategia del club negli ultimi 15 anni - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Il modello Shakhtar sull’asse Ucraina-Brasile: Lo Shakhtar Donetsk si prepara ad affrontare l’Int… -

Ultime Notizie dalla rete : modello Shakhtar

La Gazzetta dello Sport

La serie A più complicata di sempre causa Coronavirus si è conclusa come le precedenti otto, ovvero con il nono scudetto consecutivo della Juventus, con l’Inter seconda, l’Atalanta terza e la Lazio qu ...“Mi mancava l’Ucraina”. Appena sbarcato a Kiev l’altro ieri il 74enne Mircea Lucescu ha aperto il suo sorriso. Finalmente a casa, sembrava dire. E poi per 9 milioni di euro in 3 stagioni, non male ...