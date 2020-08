Ghiacciai a rischio estinzione, primo campanello d’allarme dell’emergenza climatica (Di venerdì 14 agosto 2020) I Ghiacciai sono sempre più fragili e a rischio. Minacciati dell’emergenza climatica si riducono di anno in anno fino a rischiare di scomparire. In pericolo anche l’ambiente glaciale alpino dove, secondo gli ultimi dati scientifici disponibili, l’aumento delle temperature medie dal 1850 ad oggi è stato circa di 2°C1, circa il doppio rispetto alla media globale. Per questo, dopo i Requiem per i Ghiacciai organizzati lo scorso settembre in Italia, Legambiente ora lancia la prima edizione di Carovana dei Ghiacciai, campagna realizzata con il supporto del Comitato Glaciologico Italiano (CGI) e con partner principale Sammontana e partner sostenitore FRoSTA, che dal 17 agosto al 4 settembre monitorerà lo stato di salute dei ... Leggi su meteoweb.eu

I ghiacciai sono sempre più fragili e a rischio. Minacciati dell’emergenza climatica si riducono di anno in anno fino a rischiare di scomparire. In pericolo anche l’ambiente glaciale alpino dove, seco ...

Palermo, bimbo di 7 mesi salvato da un trapianto di fegato

Un bambino di sette mesi salvato da una delicata operazione di trapianto di fegato all’«Ismett» di Palermo. L’intervento è stato eseguito a fine luglio al culmine di una corsa contro il tempo per salv ...

