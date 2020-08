Formula 1, Helmut Marko non ha dubbi: “senza il party-mode la Mercedes perderà almeno un secondo” (Di venerdì 14 agosto 2020) Non si fa che discutere nel paddock di Barcellona dell’imminente divieto del party-mode, il ‘bottone magico’ spesso usato in qualifica dalle Mercedes per cambiare mappatura al motore e utilizzare quella più spinta. Foto Getty / Bryn LennonL’eventuale decisione della FIA di bandire questo espediente già dal GP del Belgio ha fatto sorridere Helmut Marko, che ha sottolineato all’emittente RTL il proprio punto di vista sulla vicenda: “per Verstappen sarà difficile lottare per la pole position a Barcellona, ma ci saranno delle direttive tecniche e potrebbe essere possibile lottare per la prima posizione in qualifica già in Belgio. Il party-mode? In caso dovessero vietarlo, la Mercedes ... Leggi su sportfair

