F1, Bottas: “Sensazioni all’inizio non perfette. Siamo riusciti a mettere tutto al proprio posto” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Queste prove libere sono andate bene: le sensazioni all’inizio non erano perfette perché abbiamo faticato un po’ con il sottosterzo ma modificato l’assetto Siamo riusciti a mettere tutto al proprio posto”. Lo ha dichiarato Valtteri Bottas al termine del venerdì di libere del Gran Premio di Spagna. “Su questa pista sembriamo piuttosto forti – ha aggiunto il finlandese della Mercedes ai microfoni di Sky -, ma domenica sarà la giornata principale e dovremo vedere come riusciremo a gestire le gomme”. Leggi su sportface

