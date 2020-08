Eder vuole tornare in Italia, Sampdoria e Bologna ci pensano (Di venerdì 14 agosto 2020) La Sampdoria e il Bologna sarebbero in corsa per riportare Eder in Italia L’avventura in Cina al Jiangsu Suning di Eder sembra vicina alla conclusione. L’attaccante italobrasiliano vuole tornare in Italia e adesso avrebbe trovato anche l’appoggio positivo da parte del club cinese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per Eder sarebbero in corsa la Sampdoria, che lo riaccoglierebbe a braccia aperte, e il Bologna. Da parte dell’attaccante massima disponibilità a ridursi l’ingaggio (a oggi 8 milioni di euro) e rinviare le ferie. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

