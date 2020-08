Coronavirus, in autobus positivo: quarantena per centinaia di passeggeri (Di venerdì 14 agosto 2020) Coronavirus, positivo viaggia sull’autobus Trapani-Palermo: per centinaio di passeggeri l’invito alla quarantena volontaria Coronavirus, una persona che ha viaggiato sull’autobus Trapani-Palermo è risultata positiva e così per centinaia di passeggeri che hanno usufruito della linea Segesta dal 27 luglio all’8 agosto c’è l’invito alla quarantena volontaria. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Trapaniha diramato una nota: “Si invita pertanto a rimanere in isolamento nella propria abitazione osservando un distanziamento fisico con i familiari conviventi”. Chi era a bordo di quei mezzi sarà contattato per ... Leggi su bloglive

cristinastag : Attenzió Attenzió, ora arriva il... ?????? distanziamento verticale ???? che significa, non guardare in faccia il tuo… - SimoPinkPanther : Coronavirus, positivo sull'autobus Palermo-Trapani: invito alla quarantena per centinaia di passeggeri che hanno vi… - MazaraNews : Coronavirus, positivo sull'autobus Palermo-Trapani: invito alla quarantena per centinaia di passeggeri… - RobertHolzer : RT @annaguaita: Per il coronavirus i newyorchesi evidentemente continuano a temere la metro, gli autobus e i tassì, mentre comprano automo… - Oxanna2003 : Positivi al coronavirus scappano dal centro di accoglienza e provano a prendere l'autobus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus autobus Coronavirus, positivo sull'autobus Palermo-Trapani: invito alla quarantena per centinaia di passeggeri Giornale di Sicilia Positivo viaggiava su autobus, Asp di Trapani ai passeggeri: “Restate in isolamento”

Appello all'isolamneto per centinaia di persone che si trovavano a bordo di un autobus in Sicilia. L'informazione è stata diramata dall'Asp di Trapani dopo che un cittadino è risultato positivo al Cor ...

Croazia, Grecia, Spagna e Malta: chi rientra ha l’obbligo del tampone Croazia, un’altra ragazza rientra positiva

Dopo le decine di giovani rientrati in Italia con il tampone positivo – salgono a otto i bresciani contagiati di rientro dall’isola croata di Pag – ieri si è tenuta una riunione urgente della Conferen ...

Appello all'isolamneto per centinaia di persone che si trovavano a bordo di un autobus in Sicilia. L'informazione è stata diramata dall'Asp di Trapani dopo che un cittadino è risultato positivo al Cor ...Dopo le decine di giovani rientrati in Italia con il tampone positivo – salgono a otto i bresciani contagiati di rientro dall’isola croata di Pag – ieri si è tenuta una riunione urgente della Conferen ...