Champions, Ceferin: «Difficile riproporre in futuro le Finale Eight» (Di venerdì 14 agosto 2020) Il presidente della Uefa ha parlato del format utilizzato per concludere questa edizione della Champions League Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, in una intervista a AFP ha parlato del formato utilizzato per concludere questa edizione della Champions League chiudendo le porte a un possibile riutilizzo in futuro. «Le Final Eight potrebbero essere una formula interessante per il futuro anche se non credo che potremo applicarle ancora, perché il calendario è troppo fitto. Non vedo come potremmo piazzare un torneo di un paio di settimane da giocarsi a maggio, credo che sia impossibile. Fino a marzo non avevamo piani e da allora abbiamo provato a studiare diverse alternative, quindi saremo in grado di adattarci anche in futuro perché il ... Leggi su calcionews24

hbk_89 : RT @TuttoMercatoWeb: Ceferin sulla Champions: 'Non credo che in futuro riproporremo il format con le Final Eight' - TuttoMercatoWeb : Ceferin sulla Champions: 'Non credo che in futuro riproporremo il format con le Final Eight' - gilnar76 : Ceferin sulla Champions: «Non penso riproporremo le Final Eight» #AllianzStadium #Bianconeri #Continassa… - RConte90 : RT @junews24com: Ceferin sulla Champions: «Non penso riproporremo le Final Eight» - - junews24com : Ceferin sulla Champions: «Non penso riproporremo le Final Eight» - -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Ceferin Ceferin sulla Champions: «Non penso riproporremo le Final Eight» Juventus News 24 Champions, Ceferin: «Difficile riproporre in futuro le Finale Eight»

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, in una intervista a AFP ha parlato del formato utilizzato per concludere questa edizione della Champions League chiudendo le porte a un possibile riutilizzo ...

Ceferin: «Final Eight? Non credo che la ripeteremo»

La UEFA non ripeterà il formato della Final Eight nel prossimo futuro. Lo ha assicurato il presidente della Federcalcio europea, Aleksander Ceferin, durante un’intervista all’AFP di Lisbona, sede dell ...

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, in una intervista a AFP ha parlato del formato utilizzato per concludere questa edizione della Champions League chiudendo le porte a un possibile riutilizzo ...La UEFA non ripeterà il formato della Final Eight nel prossimo futuro. Lo ha assicurato il presidente della Federcalcio europea, Aleksander Ceferin, durante un’intervista all’AFP di Lisbona, sede dell ...