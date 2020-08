CdM - Reguilon la prima scelta, ma c'è un problema: vorrebbe giocare la Champions (Di venerdì 14 agosto 2020) La prima scelta per la corsia mancina è Sergio Reguilon, di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Siviglia. Leggi su tuttonapoli

La prima scelta per la corsia mancina è Sergio Reguilon, di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Siviglia. Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che riassume così la sit ...Il Napoli sta rifondando e sta creando una squadra su misura per Rino Gattuso. Si partirà dal reparto difensivo, dopo aver acquistato Osimhen, e le idee sono diverse da Gabriel, come sostituto di Koul ...