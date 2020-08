Buffon al fiume e Seredova in spiaggia, la nuova felicità degli ex in Toscana (Di venerdì 14 agosto 2020) Vacanze italiane quelle di Gigi Buffon con Ilaria D'Amico e i bambini e anche per la sua ex Alena Seredova con il nuovo compagno Alessandro Nasi. Il portiere della Juventus, finiti gli impegni con la ... Leggi su tgcom24.mediaset

Vacanze italiane quelle di Gigi Buffon con Ilaria D’Amico e i bambini e anche per la sua ex Alena Seredova con il nuovo compagno Alessandro Nasi. Il portiere della Juventus, finiti gli impegni con la ...

Le vacanze di Buffon e famiglia: "Mauritius? No, Lunigiana"

Il portiere della Juventus Gigi Buffon "tifa" Lunigiana. Il numero uno ha postato su Instagram una foto che lo ritrae assieme alla famiglia al fiume nella zona di Treschietto, in Lunigiana, terra di c ...

