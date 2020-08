Barcellona, Umtiti risulta positivo al Covid-19: tra un’ora si gioca (Di venerdì 14 agosto 2020) Barcellona, Umtiti è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore della squadra spagnola ha appena avuto le risposte al tampone. Il Covid-19 continua ad essere un problema enorme per tantissime realtà. Il virus originario di Wuhan non ha mai mollato la presa da quanto ha iniziato a diffondersi con l’inizio del 2020 e i contagiati aumentano … L'articolo Barcellona, Umtiti risulta positivo al Covid-19: tra un’ora si gioca proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

