Atalanta, striscione della Curva Nord: «Grazie, ma il calcio andava fermato» (Di venerdì 14 agosto 2020) Esposto nella Città Alta di Bergamo uno striscione di ringraziamento, ma anche di protesta da parte della tifoseria organizzata Nel pomeriggio di giovedì 13 agosto, c’è stato grande entusiasmo da parte dei tifosi nell’accogliere l’Atalanta ritornata in Italia dopo la partita in terra portoghese contro il Psg. Ma in serata, nella Città Alta, è stato esposto anche uno striscione da parte della Curva Nord per ringraziare la squadra e per ribadire il no al calcio senza pubblico, posizione mantenuta dal tifo organizzato fin dai tempi del lockdown. «Un calcio che si doveva fermare, un sogno vissuto a metà. Grazie ragazzi per aver onorato questa ... Leggi su calcionews24

zazoomblog : Atalanta il saluto degli ultras agli eroi di Lisbona: striscione notturno a Bergamo - #Atalanta #saluto #degli… - lory185511252 : @Marcellari77 @FootballAndDre1 L'avevano già esposto uno striscione dopo l'Atalanta - qn_giorno : Atalanta, il saluto degli ultras agli eroi di #Lisbona: striscione notturno a #Bergamo - ItaSportPress : Atalanta, i tifosi ringraziano con striscione ma precisano: 'Un calcio che si doveva fermare, vissuto solo a metà'… - BullaInterista : @NonConoscoVG La curva dopo Atalanta-inter con uno striscione ufficiale si è già espresso in favore di Conte. Non è… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta striscione La Curva Nord ringrazia l'Atalanta, ecco lo striscione Calcio Atalanta Atalanta, striscione della Curva Nord: «Grazie, ma il calcio andava fermato»

Nel pomeriggio di giovedì 13 agosto, c’è stato grande entusiasmo da parte dei tifosi nell’accogliere l’Atalanta ritornata in Italia dopo la partita in terra portoghese contro il Psg. Ma in serata, nel ...

Bartoletti: "Bartoletti infame, me lo scrivo da solo! Ma siamo veramente così?"

Marino Bartoletti, attraverso la sua pagina ufficiale Facebook, mette in evidenza un episodio storico ed un'amara riflessione: "Me lo scrivo da solo: "Bartoletti infame"! Questo è lo striscione che mi ...

Nel pomeriggio di giovedì 13 agosto, c’è stato grande entusiasmo da parte dei tifosi nell’accogliere l’Atalanta ritornata in Italia dopo la partita in terra portoghese contro il Psg. Ma in serata, nel ...Marino Bartoletti, attraverso la sua pagina ufficiale Facebook, mette in evidenza un episodio storico ed un'amara riflessione: "Me lo scrivo da solo: "Bartoletti infame"! Questo è lo striscione che mi ...