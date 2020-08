Alberto Matano risponde a Lorella Cuccarini: “Io maschilista? Si poteva inventare altro” (Di venerdì 14 agosto 2020) “C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro”. Con queste parole Lorella Cuccarini aveva annunciato, poche settimane fa, l’addio alla conduzione della Vita in diretta. Il collegamento a cui faceva riferimento era ovviamente Alberto Matano. Il giornalista e presentatore non aveva mai voluto rispondere prima alle critiche della collega. Lo ha fatto oggi, in un’intervista rilasciata a Repubblica, in cui si difende con forza: “maschilista? Forse si è sbagliata, voleva dire giornalista“, ha commentato Matano, che non ha risparmiato frecciatine a ... Leggi su italiasera

