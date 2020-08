Val Veddasca da scoprire. Sulle due ruote (Di giovedì 13 agosto 2020) Maccagno con Pino e Veddasca, Varese,, 13 agosto 2020 - La bicicletta elettrica come veicolo di promozione di un'intera valle. Nell'estate post Covid la Val Veddasca punta sull'e-bike per far ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Val Veddasca Val Veddasca da scoprire. Sulle due ruote IL GIORNO Val Veddasca da scoprire. Sulle due ruote

Maccagno con Pino e Veddasca (Varese), 13 agosto 2020 - La bicicletta elettrica come veicolo di promozione di un’intera valle. Nell’estate post Covid la Val Veddasca punta sull’e-bike per far conoscer ...

Maccagno con Pino e Veddasca (Varese), 13 agosto 2020 - La bicicletta elettrica come veicolo di promozione di un’intera valle. Nell’estate post Covid la Val Veddasca punta sull’e-bike per far conoscer ...