Vacanze: piccola guida per riposarsi davvero (Di giovedì 13 agosto 2020) Il riposo è un'arte sottile e ciascuno ha il suo personalissimo modo per rilassarsi davvero. Per tutti però c'è un imperativo fondamentale: distendersi, dimenticare la quotidianità e recuperare le ... Leggi su tgcom24.mediaset

Mariopozzi681 : @matteosalvinimi Buone vacanze a te ed alla tua piccola ... sei forte - areale7508 : @tittyg13 @FedericoMorchi1 Ma infatti bastava farsi le vacanze in Italia per evitare di riportare in casa il virus,… - fab_caldarelli : @checovenier Militari terribili. Una serie di piccoli vantaggi, dagli alloggi alle vacanze fino ai luoghi dove fare… - carmenmalmassar : @Guido_1927 @Moonlightshad1 @stanzaselvaggia Io amo la Sardegna e forse la frase non è chiara, il contesto era il l… - smark_news : Ciao, mi chiamo Lenpik e sono un PC portatile. La mia vita è sempre stata molto tranquilla, qualche spolverata ogn… -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze piccola Vacanze: piccola guida per riposarsi davvero TGCOM Coronavirus in Liguria: positivi al rientro dalla Croazia, il...

Il presidente Toti ha annunciato "Lunedì insieme all'assessore Viale e ai vertici della sanità presenteremo il piano anticovid per l'autunno. "Ragazzi, quest'anno se le vacanze le facciamo in Italia e ...

Vacanze all’estero tra incertezza e rischio

La curva epidemiologica in Italia è tornata a salire e preoccupano in particolare i casi di contagi da rientro. Nonostante l’hashtag #iorestoinItalia sia da mesi il leitmotiv più frequente per promuov ...

Il presidente Toti ha annunciato "Lunedì insieme all'assessore Viale e ai vertici della sanità presenteremo il piano anticovid per l'autunno. "Ragazzi, quest'anno se le vacanze le facciamo in Italia e ...La curva epidemiologica in Italia è tornata a salire e preoccupano in particolare i casi di contagi da rientro. Nonostante l’hashtag #iorestoinItalia sia da mesi il leitmotiv più frequente per promuov ...