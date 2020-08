Simona Ventura: “Belen Rodriguez? Per me il suo uomo deve ancora arrivare!” (Di giovedì 13 agosto 2020) Simona Ventura intervistata tra le pagine di Chi Magazine, ha confermato le nozze con il suo Giovanni Terzi. La conduttrice di Chivasso, poi, ha detto la sua sull’amica Belen Rodriguez, dopo la rottura da Stefano De Martino. Simona Ventura parla di Belen Rodriguez Visto e considerato che mi sento la sua madrina posso dire che... L'articolo Simona Ventura: “Belen Rodriguez? Per me il suo uomo deve ancora arrivare!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Simona Ventura: “Belen Rodriguez? Per me il suo uomo deve ancora arrivare!”, la conduttrice esprime il suo pensiero… - blogtivvu : Simona Ventura: “Belen Rodriguez? Per me il suo uomo deve ancora arrivare!”, il pensiero dopo la rottura da Stefano… - zazoomblog : Simona Ventura e Giovanni Terzi a un passo dalle nozze: “Sembriamo due adolescenti perché non ci aspettavamo una st… - IsaeChia : #SimonaVentura e #GiovanniTerzi a un passo dalle nozze: “Sembriamo due adolescenti perché non ci aspettavamo una st… - infoitcultura : Al Bano canta Felicità, Simona Ventura fa il coro e lo filma -