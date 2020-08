Sala va al mare con Beppe Grillo: “Ma non si è parlato di elezioni” (Di giovedì 13 agosto 2020) MILANO – “La giornata al mare da Beppe Grillo e’ stata molto piacevole e interessante. Abbiamo parlato di tante cose, ma non di cio’ a cui tanti pensano e cioe’ delle elezioni milanesi (ah, ottima cucina…)”. Lo mette in chiaro il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo la sua visita al leader del Movimento 5 stelle che ha innescato una serie di ipotesi sulla possibile alleanza alle prossime amministrative nel capoluogo lombardo tra i pentastellati e il centrosinistra, replicando lo schema della coalizione al Governo. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Sala va al mare con Beppe Grillo: “Ma non si è parlato di elezioni” Milano sott’acqua, paura per gli allagamenti: esonda il Seveso Scuole d’infanzia e asili a Milano, i sindacati: “Zero bimbi fuori e assunzioni, si può fare” Regione Lombardia, Fumagalli (M5s) in piazza coi Carc: l’ira del centrodestra Lavoro a Milano, in 58 a casa alla mensa del Politecnico: giovedì presidio Comunali, Salvini: “A settembre nome e squadra per riprendere Milano” Leggi su dire

