Ronaldo, ombre sul futuro: “La Juventus ha deciso” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il biografo di Messi non ha dubbi e rivela un clamoroso retroscena di mercato. La Juventus, stando alle sue parole, vorrebbe liberarsi di Cristiano Ronaldo. In un’estate di calciomercato in cui sono molti i dubbi legati a come la Juventus riuscirà a rinnovare, e ringiovanire, la propria rosa, una clamorosa voce arriva per bocca del biografo del più grande rivale di Cristiano Ronaldo: Leo Messi. Lo scrittore e giornalista infatti ha assicurato che i bianconeri stiano cercando in tutti i modi di “liberarsi” dell’ingaggio elevatissimo del calciatore portoghese, per cercare di appesantire il meno possibile un bilancio già fortemente “in difficoltà”. Andrea Agnelli, dopo l’eliminazione dalla Champions, aveva assicurato che il numero 7 sarebbe stato al ... Leggi su bloglive

