Roma. Marchio certifica conformità strutture ricettive a misure anti-Covid (Di giovedì 13 agosto 2020) È pronto il bollino #RomeSafeTourism, un Marchio che dichiara la conformità degli esercizi ricettivi e commerciali capitolini alle disposizioni sanitarie nazionali e regionali varate per l’emergenza Covid-19. Le imprese che ne faranno richiesta, e risulteranno idonee al rilascio, saranno aggiunte all’elenco delle strutture conformi ai protocolli di sicurezza, elenco in pubblicazione qui sul portale di Roma Capitale. Si intende così “supportare il turismo Romano”, spiega il Campidoglio, “rassicurando i visitatori sull’attuazione delle norme anti-contagio in alberghi, ristoranti, locali e musei. La scelta della destinazione di viaggio dipende molto dalla percezione di sicurezza cittadina, un fattore determinante ... Leggi su laprimapagina

Smg_1908 : Se è un cialtrone inizia a stravolgere tutto perché deve mettere il suo marchio subito nella Roma, col rischio di b… - kiara86769608 : RT @LiberatiLinda: @kiara86769608 non ti ricordi che i pettegoli scribacchini fecero la stessa misera figura con Virginia Raggi e la sua ps… - LiberatiLinda : @kiara86769608 non ti ricordi che i pettegoli scribacchini fecero la stessa misera figura con Virginia Raggi e la s… - zazoomblog : Roma. Marchio certifica conformità strutture ricettive a misure anti-Covid - #Roma. #Marchio #certifica… - BiagiomF : Rai - Meret, nessun interesse della Roma: il Napoli spara alto non perdonerò mai e dico mai a Gattuso la eventuale… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Marchio Roma, una supercar in abito da sera Ferrari sbarca in un nuovo mercato Il Sole 24 ORE Ministero della Salute, richiamo misto scoglio per acido okadaico: ecco il lotto

Roma -Richiamo alimentare del Ministero della Salute per un lotto di misto scoglio del marchio Effelle Pesca Srl per un rischio chimico nel prodotto. Il lotto interessato è FL 277764. Il motivo del ri ...

La stella di Jennifer Brady brilla a Lexington

La settimana perfetta, una di quelle che si sognano tante volte ma raramente si concretizzano. Jennifer Brady ha iniziato nel migliore dei modi questa nuova parte di stagione dopo la pausa a causa del ...

Roma -Richiamo alimentare del Ministero della Salute per un lotto di misto scoglio del marchio Effelle Pesca Srl per un rischio chimico nel prodotto. Il lotto interessato è FL 277764. Il motivo del ri ...La settimana perfetta, una di quelle che si sognano tante volte ma raramente si concretizzano. Jennifer Brady ha iniziato nel migliore dei modi questa nuova parte di stagione dopo la pausa a causa del ...