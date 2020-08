Resident Evil Village sarà il più lungo tra i giochi sviluppati con il RE Engine? (Di giovedì 13 agosto 2020) Da quando Resident Evil Village è stato annunciato per la prima volta all'evento digitale di PlayStation 5 a giugno, Capcom non ha rivelato troppe informazioni sul prossimo titolo survival horror e la maggior parte dei dettagli che abbiamo ottenuto in passato sono arrivati dall'insider Dusk Golem.È importante notare che Dusk Golem ha chiarito che questo dovrebbe essere il titolo più lungo tra quelli sviluppati con il RE Engine fino ad oggi. I titoli precedenti, tra cui Resident Evil 4 e in particolare Resident Evil 6, hanno totalizzato più di venti ore con numerosi fan che hanno criticato la lunghezza di quest'ultimo in particolare.Resident Evil VII: ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #REVillage: nuovi rumor sulla longevità del nuovo capitolo. - GianlucaOdinson : Resident Evil Village sarà il gioco più lungo sviluppato con RE Engine? Parla Dusk Golem - PaolaSimonin : @EleLe08 Resident Evil....più competente di lui c’è solo Vlad Tepes - PaolaSimonin : @doluccia16 Sta sempre un mezzo questo Resident Evil ???? - hfkvillanelle : resident evil in tv e io sto urlando -