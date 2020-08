Raffaele Cantone ricoverato in ospedale: l’ex presidente dell’Anac ha avuto un malore (Di giovedì 13 agosto 2020) Raffaele Cantone è ricoverato in ospedale a Napoli per una serie di accertamenti dopo aver accusato un lieve malore. L’ex presidente dell’Anac e attuale procuratore di Perugia era in vacanza con la famiglia al Circeo quando si è sentito poco bene nella serata di martedì. Dopo una serie di controlli all’ospedale di Fondi, il magistrato è stato trasferito al Cardarelli di Napoli per ulteriori accertamenti che, allo stato, hanno escluso problemi ischemici. Cantone sarà tenuto in osservazione per la giornata di oggi (giovedì, ndr). La Direzione sanitaria dell’ospedale fa sapere che “sono stati eseguiti tutti gli accertamenti necessari. Le condizioni attualmente sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

