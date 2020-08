PS5 con Spider-Man Miles Morales non sarà la sola esclusiva al lancio? (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo che Halo Infinite su Xbox Series X è stato rinviato sfortunatamente al prossimo anno, gli addetti ai lavori sono a conoscenza dei commenti che emergono sui vari social da molti fan si Sony che si chiedono che cosa abbia in serbo la società, dato che comunque ora PlayStation 5 può sfruttare a suo favore questa notizia.Per ora, in occasione dell'ultima grande conferenza Sony, sono stati presentati diversi giochi tripla A per PlayStation 5. Una delle esclusive che ha attirato l'attenzione speciale dei giocatori è stata senza dubbio Marvel's Spider-Man: Miles Morales, che uscirà in concomitanza con l'arrivo della console next-gen. Tuttavia, non sarebbe l'unico gioco esclusivo in arrivo per il lancio della console, ma se ascoltiamo le parole di un noto insider che si fa chiamare ... Leggi su eurogamer

PS5 con Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : PS5 con