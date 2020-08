Perugia, minaccia un uomo col coltello in zona Fontivegge: denunciato (Di giovedì 13 agosto 2020) Vede due ragazzi litigare e sfodera la katana per sedare la rissa: umbro denunciato 12 August 2020 A pochi giorni dalla rissa con accoltellamento in un bar di Castel del Piano, ancora lame alla ... Leggi su perugiatoday

zazoomblog : Perugia minaccia un uomo col coltello in zona Fontivegge: denunciato - #Perugia #minaccia #coltello - LaNotiziaQuoti : Protagonista un italiano. In un secondo episodio, un cinese ha minacciato un kosovaro, sempre coltello in mano… - magicaGrmente22 : L’uomo, un cittadino cinese di 28 anni regolare sul territorio nazionale. Perugia, minaccia un uomo col coltello i… - umbriaOn : #Perugia, minaccia la #convivente e #accoltella la #cognata durante lite: 37enne in manette - CorriereUmbria : Perugia, minaccia la cassiera col martello e porta via i soldi del supermarket: è caccia al rapinatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Perugia minaccia Perugia, minaccia un uomo col coltello in zona Fontivegge: denunciato PerugiaToday PERUGIA, MINACCIA LA MOGLIE E ACCOLTELLA LA COGNATA

La Sala Operativa della Questura di Perugia riceveva una richiesta di intervento dal locale 118 in relazione alla presenza di una donna ferita da oggetto da taglio a seguito di una cruenta lite all'in ...

Coltellata alla cognata e minacce di morte alla convivente, arrestato

La Squadra Volante, diretta dal Commissario Monica Corneli, ha arrestato un cittadino italiano del 1983, responsabile di comportamenti violenti nei confronti della propria convivente, una donna di 38 ...

La Sala Operativa della Questura di Perugia riceveva una richiesta di intervento dal locale 118 in relazione alla presenza di una donna ferita da oggetto da taglio a seguito di una cruenta lite all'in ...La Squadra Volante, diretta dal Commissario Monica Corneli, ha arrestato un cittadino italiano del 1983, responsabile di comportamenti violenti nei confronti della propria convivente, una donna di 38 ...