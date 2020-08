Perdonando si ama | Il Vangelo di oggi giovedì 13 Agosto 2020 (Di giovedì 13 agosto 2020) Perdonare è un dono… ma non solo per chi lo riceve! Ecco come Gesù ci indica come perdonare renda liberi dalle prigioni interiori LITURGIA DELLA PAROLA – Giovedì 13 Agosto 2020 Ss. Ponziano e Ippolito (mf); S. Giovanni Berchmans 19.a del Tempo Ordinario Proclameremo le tue opere, Signore Ez 12,1-12; Sal 77; Mt 18,21 – … L'articolo Perdonando si ama Il Vangelo di oggi giovedì 13 Agosto 2020 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

