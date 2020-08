Juve, vertice di mercato con Pirlo. Sul tavolo anche Dybala (Di giovedì 13 agosto 2020) Andrea Pirlo è a Torino per la prima riunione operativa con Fabio Paratici, responsabile dell'area sportiva bianconera. All'ordine del giorno c'è il completamento dello staff, ma è fatale che emergano ... Leggi su gazzetta

carlolaudisa : Casting #Juve per il post #Hoguain. Oggi aria di vertice con #Pirlo. chi tra #Milik #Dzeko e #Morata? - Sport_Mediaset : Vertice di mercato in casa #Juve: uno tra #Dybala e #Cr7 sarà ceduto . #SportMediaset - forumJuventus : GdS: 'Juve, in attacco chi arriva? Oltre a Milik, occhio a Dzeko. Paratici cerca una punta: guarda ai 9 di Napoli e… - LeonardoMerlo19 : RT @carlolaudisa: Casting #Juve per il post #Hoguain. Oggi aria di vertice con #Pirlo. chi tra #Milik #Dzeko e #Morata? - sportli26181512 : Juve: pronto il vertice con Mendes per Jimenez: La Juventus presto incontrerà Jorge Mendes...… -