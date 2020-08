In molti Stati europei la pandemia è stata una scusa per una sorveglianza digitale a tutto campo (Di giovedì 13 agosto 2020) In tutta Europa la lotta contro Covid-19 ha comportato l’introduzione diffusa di misure tecnologiche di sorveglianza e di tracciamento che violano le libertà civili e i diritti umani. E, mentre alcune iniziative radicali potrebbero essere giustificate da una situazione senza precedenti, la preoccupazione maggiore è che i vari aspetti dell’autoritarismo digitale che sono Stati imposti restino tali anche dopo questa crisi. In un clima di paura e incertezza diffuse sono state introdotte misure che prima sarebbero sembrate impensabili, e che avrebbero probabilmente dovuto scontrarsi con una forte opposizione in qualsiasi altra circostanza. Il tutto senza un accurato esame della loro adeguatezza rispetto alla lotta contro l’epidemia e quindi all’equilibrio tra sicurezza e ... Leggi su linkiesta

SkyTG24 : Nell'esplosione di #Beirut molti animali sono stati separati dai propri padroni. Per questo l'ONG 'Animals Lebanon'… - EURACTIVItalia : Le restrizioni dovute al #coronavirus hanno creato molti disagi agli europei, e soprattutto alle coppie che abitano… - SaveChildrenIT : Nell'esplosione che ha colpito #Beirut si stima che circa 100 mila bambini siano rimasti senza casa. Non sappiamo q… - FerrariEssere : Trovo questo tipo di comportamento assurdo, molti dei tifosi della Ferrari sono perfettamente preparati per essere… - StellaSirio60 : @ninacs81 @Leo08213382 @Agenzia_Ansa La situazione migranti se non si rivede il Trattato di Dublino, se non si pren… -

Ultime Notizie dalla rete : molti Stati In molti Stati europei la pandemia è stata una scusa per una sorveglianza digitale a tutto campo Linkiesta.it Il figlio di Vito Lipari, “Mio padre ucciso dalla mafia castel corleonese”

Mancavano ancora 3 chilometri per arrivare al suo ufficio in piazza Umberto 1°. Era l’ufficio del sindaco e lui era Vito Lipari, primo cittadino di Castelvetrano. Il 13 agosto del 1980 veniva ucciso l ...

Romanzetto tiranese - Nei mesi successivi alla partenza di Anna

(Decima parte di I. Bormolini) Ormai rassegnati dalle decisioni della figlia, Adele e Giuseppe, si erano ritirati dalla vita lavorativa. L'impresa era saldamente in mano a Ninin che aveva assunto un m ...

Mancavano ancora 3 chilometri per arrivare al suo ufficio in piazza Umberto 1°. Era l’ufficio del sindaco e lui era Vito Lipari, primo cittadino di Castelvetrano. Il 13 agosto del 1980 veniva ucciso l ...(Decima parte di I. Bormolini) Ormai rassegnati dalle decisioni della figlia, Adele e Giuseppe, si erano ritirati dalla vita lavorativa. L'impresa era saldamente in mano a Ninin che aveva assunto un m ...