Il netto aumento dei nuovi casi si registra nonostante la «consistente diminuzione di tamponi» (Di giovedì 13 agosto 2020) Il monitoraggio dei dati che riguardano la settimana 4-11 agosto parla chiaro: c’è un forte aumento dei nuovi casi rilevati nonostante la forte diminuzione di tamponi diagnostici. A questo si abbina anche – per la prima volta da inizio aprile – l’incremento di ricoveri in terapia intensiva. Vale la pena ricordare che il lockdown di cui si parla in questi ultimi giorni potrà avvenire su base locale a causa dell’aumento di ricoveri in terapia intensiva. Questo aumento si potrebbe verificare, ovviamente, qualora fosse più altro il numero di persone che contraggono il Covid – proprio come sta succedendo in quest’ultimo periodo -. LEGGI ANCHE >>> L’allarme di Cartabellotta ... Leggi su giornalettismo

Coronavirus in Italia, Gimbe: «Netto aumento dei nuovi casi, con questi trend rischio di nuovi lockdown» Corriere della Sera

Il 2020 sarà ricordato dagli abruzzesi come un altro annus horribilis per gli incendi boschivi. Mentre non è ancora stato domato il rogo che da due settimane sta interessando i boschi di Arischia e Mo ...

Contagi aumentati del 46% nell’ultima settimana (Fondazione GIMBE)

Roma, 13 ago. (askanews) – Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 5-11 agosto, rispetto alla precedente, un incremento del 46% dei nuovi casi (2.818 vs 1.931), a fr ...

