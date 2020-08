Identificata la donna di Tirano annegata nel fiume (Di giovedì 13 agosto 2020) Ha un nome la donna trovata l'altro giorno nell'Adda: si tratta di Franca Carla Gianoli, 68 anni, residente a Tirano. Viveva pochi chilometri a monte del punto in cui è stato ripescato il suo corpo ... Leggi su ilgiorno

teleunica : Identificata la donna annegata - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Trovata morta la dj scomparsa. Viviana Parisi identificata dalla fede che aveva al dito. Si cerca ancora il piccolo Gioel… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Trovata morta la dj scomparsa. Viviana Parisi identificata dalla fede che aveva al dito. Si cerca ancora il piccolo Gioel… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Trovata morta la dj scomparsa. Viviana Parisi identificata dalla fede che aveva al dito. Si cerca ancora il piccolo Gioel… - cappelIaiomatto : Trovata morta la dj scomparsa. Viviana Parisi identificata dalla fede che aveva al dito. Si cerca ancora il piccolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Identificata donna

IL GIORNO

Ha un nome la donna trovata l’altro giorno nell’Adda: si tratta di Franca Carla Gianoli, 68 anni, residente a Tirano. Viveva pochi chilometri a monte del punto in cui è stato ripescato il suo corpo ne ...Continuano a far discutere le immagini dell'agente di polizia di Vicenza che, per fermare un giovane cubano che si rifiutava di farsi identificare dal pubblico ufficile e tentava la fuga, lo placca al ...