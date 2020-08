Ex Ilva, Arcelor Mittal non paga neanche la seconda rata dell’affitto dello stabilimento. Produzione ai minimi, fornitori infuriati (Di giovedì 13 agosto 2020) Ex Ilva, sempre peggio. Arcelor Mittal “buca” anche la seconda rata dell’affitto dello stabilimento che sarebbe tenuta a pagare alla gestione commissariale. E’ la seconda volta che il gruppo franco-indiano non rispetta gli impegni, già a maggio il pagamento era saltato. In tutto 45 milioni di euro più Iva, come ricostruisce oggi il Corriere della Sera. Eppure Arcelor Mittal aveva ricevuto un bello sconto lo scorso marzo, quando si decise di dimezzare la rata ,con impegno a saldare la differenza una volta completata la cessione dell’impianto. Non solo. Arcelor Mittal è in debito anche ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Ex Ilva, Arcelor Mittal non paga neanche la seconda rata dell’affitto dello stabilimento. Produzione ai minimi, for… - Noovyis : (Ex Ilva, Arcelor Mittal non paga neanche la seconda rata dell’affitto dello stabilimento. Produzione ai minimi, fo… - ardovig : RT @TgrRaiPuglia: #Taranto, il Comitato Difesa Salute: ''Raddoppiato il #benzene nell'aria'' - TGR Puglia #ioseguoTgr - TgrRaiPuglia : #Taranto, il Comitato Difesa Salute: ''Raddoppiato il #benzene nell'aria'' - TGR Puglia #ioseguoTgr - Sergio_GS : @davidealgebris Alitalia, ILVA e Autostrade, come Telecom erano aziende pubbliche IRI date in gestione/vendute ai p… -