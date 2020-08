Choupo-Moting: “Dopo il gol ho sentito che tutta Parigi era felice” (Di giovedì 13 agosto 2020) Choupo-Moting, autore del gol decisivo che ha mandato il Psg in semifinale di Champions League ai danni dell’Atalanta, ha commentato così la vittoria dei Parigini: “Il gol è stato un momento eccezionale. Ho sentito che tutta Parigi era felice. E anche la squadra ovviamente. Quando sono entrato il coach mi ha detto di dare tutto, io ho fiducia in me stesso, ho fiducia nella squadra. Non abbiamo mai perso la speranza. Personalmente ho dato tutto e sono molto contento. Le emozioni sono ancora lì, è difficile descrivere tutto. Questa è una storia speciale e sono felicissimo. Neymar? Ha fatto una partita straordinaria con delle azioni incredibili, purtroppo non ha segnato nonostante due o tre occasioni.” Foto: profilo twitter ... Leggi su alfredopedulla

