Champions, super Lipsia: batte 2-1 l'Atletico Madrid e va in semifinale con il Psg (Di giovedì 13 agosto 2020) Impresa del Lipsia che si è qualificato per le semifinali di Champions league. I tedeschi, nel quarto di finale giocato a Lisbona hanno battuto 2-1 l'Atletico Madrid. In semifinale il Lipsia ... Leggi su leggo

LISBONA (PORTOGALLO) - Il Lipsia di Nagelsmann, orfano di Werner accasatosi al Chelsea, riesce ad approdare in semifinale di Champions eliminando l'Atletico Madrid. I tedeschi, adesso, affronteranno i ...

