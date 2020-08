'Callejon torna in Spagna: è lotta tra Siviglia e Betis' (Di giovedì 13 agosto 2020) Siviglia, Spagna, - Archiviata l'esperienza napoletana dopo sette stagioni, José Maria Callejon ha voglia di tornare a casa. Scaduto il contratto con i partenopei, il 33enne attaccante ex Real Madrid ,... Leggi su corrieredellosport

Napoli, continua la caccia ad un nuovo terzino sinistro. Dopo l'interesse per Reguilon del Real Madrid ed in prestito al Siviglia, il nome "nuovo" è quello dello spagnolo Grimaldo, in forza al Benfica ...

Estadio Deportivo: "Callejon torna in Liga. È sfida tra Siviglia e Betis"

Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico, l'ormai ex Napoli farà ritorno in patria. Per assicurarsi le sue prestazioni, sarebbe in atto un derby andaluso ...

